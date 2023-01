La confesión de Coti: "Los gritos me cagaron, no iba a quedar en placa"

Embed

Ante la clásica pregunta de Santiago del Moro a los participantes que abandonaron la casa '¿por que estás acá?", "Coti" dio su explicación "Creo que no termine de explicarle a la gente todo lo que yo estaba haciendo. Por ejemplo, en las nominaciones, si bien di las explicaciones en el momento, no expliqué el juego detrás de eso, y entró una pelotita diciendo que había una jugada para sacar a Julieta cuando no fue así" comenzó argumentando la décima eliminada de "Gran Hermano 2022".

"¿En qué te basaste para ir en contra del grupo que te bancaba y festejar en cámara?" le preguntó directamente Santiago del Moro"Pasa que desde el día uno dije que vine a jugar" le contestó la correntina "Si bien te encariñás con gente, yo iba a jugar sí o sí y lo tenía en mente. A las chicas les dije "vamos juntas" y cuando hice la espontánea fue porque creía que ellas no tenían tanta gente" explico su estrategia "Coti" y agregó"Los gritos me cagaron, no iba a quedar en placa".

Embed

"¿En la vida real sos tan celosa, caprichosa, envidiosa y falsa?" le preguntó -sutilmente- Laura Ubfal para meterse directamente en su relación con Alexis y con las chicas de la casa "Celosa sí, pero en la casa de magnifica todo. Envidiosa no me considero aunque haya dicho cosas de todos" le respondió "Coti", recogiendo el guante de ciertas críticas que hizo Julieta.

Captura de pantalla 2023-01-03 a las 08.12.46.png "Coti" en "El Debate" de "Gran Hermano 2022"

Al respecto, Sol Pérez le dijo que "no se vio lindo" cuando dijo que a las chicas no les daba la cabeza para creer que les había hecho la primera nominación espontánea "Estuve mal en algunas cosas que dije, pero estar ahí hace difícil pensar diferente", reflexionó, para luego agregar "Estuve la mayor parte del tiempo pensando en que no tenía gente. Me ponía re mal cuando me gritaban "Coti traidora".