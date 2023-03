Escándalo por Roberto Piazza sacado que insultó hasta a Evita

"Son loquitos bipolares. Es gente medicada, yo lo sé porque me lo dijo gente psiquiatra", sostuvo Piazza sin ningún tipo de prueba médica. Además, atacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Me da vómitos".

El diseñador Roberto Piazza destila odio por televisión Insu.mp4 En el programa de Viviana Canosa en el canal La Nación +, el diseñador Roberto Piazza insultó a Evita

Los dichos del diseñador causaron revuelo en las redes sociales, y hubo quienes recordaron que, en 2013, su opinión parecía ser otra respecto a Evita.

Por aquellos años, en los cuales gobernaba Cristina Kirchner a nivel nacional, y de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Piazza participó a pedido del entonces vicepresidente de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, de un evento denominado "Eva, la mujer flor", que se llevó adelante en CABA.

image.png En 2013, el modisto realizó un desfile en homenaje a Evita al cumplirse el 94º aniversario de su natalicio

En ese marco, el modisto realizó un desfile en homenaje a Evita al cumplirse el 94º aniversario de su natalicio, a beneficio de jardines de infantes de la ciudad de La Plata, afectados por la última gran inundación.

"Cuando me convoca la legislatura para hacer los 94 años de edad de Eva Perón, para mí es una fiesta, porque fue como si la misma Eva me hubiera tocado timbre en mi casa para decirme: "Roberto, el día 7 de mayo de 2013 cumplo 94 años y quiero que me hagas 100 vestidos para lucirlos esta noche", sostuvo por ese entonces Piazza.

El GORILA de la SEMANA en PPT.mp4 Piazza, el "Gorila de la semana" para Dady Brieva

Este domingo comenzó por el canal C5N el programa "Peronismo Para Todos", conducido por Dady Brieva, en el cual, en relación a los violentos insultos de Roberto Piazza, dedicaron al tema la sección "El Gorila de la semana". El elegido para este primer programa fue el diseñador de moda.

"El grado y tenor de violencia que hemos normalizado en el discurso mediático y político es moneda corriente. Nadie hizo una denuncia. Hemos naturalizado el parámetro de lo que se dice, en términos generales", lamentó Felicitas Bonavitta tras el informe emitido en PPT.