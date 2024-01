Especulaciones en torno a Stefi Roitman y Ricky Montaner

"Cuidado con dejar ir a un buen amor por hacer el/la loquit@", escribió la influencer generando un ola de especulaciones entre los fans de la pareja.

"Los ojitos todos hinchados de llorar", "¡No hay anillo!", "ella es y será mucho para Ricky Montaner", "no me digas q era verdad lo de ricky con cata de GH", "Me parece que ella sospechaba de algo y con lo de GH lo confirmó", "¿Qué pasó? ¿Terminó con Ricky?", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación en TikTok.

En el video, la influencer aparece mirando a cámara, sosteniendo un vaso de café y haciendo gestos ambiguos con su cara. "Baby dolió tu engaño. Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti", dice parte de la canción que eligió Roitman.

Después de mencionar una supuesta relación con "Cuti" Romero, jugador de la Selección Argentina, la participante de GH dio a entender que tuvo un romance con Ricky Montaner.

"Te amo Ricky Montaner, te amo", comenzó a gritar Cata en el patio y llamando la atención del resto de la casa. "¿Cati, vos estuviste con Ricky Montaner?", se preguntó a sí misma.

Acto seguido, Emmanuel decidió preguntarle directamente si ella realmente había estado con el artista venezolano. Cata hizo silencio y no dio más detalles sobre el "supuesto affaire".