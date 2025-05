Carrió le dijo a Caputo que va a terminar preso: "Yo me voy a ocupar de eso"

"Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando", escribió la ex diputada nacional en redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elisacarrio/status/1927821023421870568&partner=&hide_thread=false Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escandalo moral, seguimos denunciando. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 28, 2025

La dirigente de la CC se pronunció luego de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria en el conflicto del Garrahan, donde se había convocado para mañana a un paro de 24 horas de médicos residentes debido al "atraso salarial" del sector.

En la resolución, la cartera Capital Humano que conduce Sandra Pettovello dio por iniciado "un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días".

Los trabajadores del Hospital Garrahan, en especial los residentes, llevan a cabo una larga protesta contra las autoridades de la institución en reclamo por mejoras salariales. Los trabajadores afirman que perciben $797.061 por esquemas de más de 60 horas semanales.

Los residentes comenzaron este lunes un paro y ayer durante una asamblea el personal de planta decidió plegarse a la medida este jueves. Sin embargo, el Gobierno dictó conciliación obligatoria y no seguirán adelante con la medida de fuerza.

Además, tenían previsto concretar la semana próxima un "paro por tiempo indeterminado", debido al "atraso salarial" de ese sector.

En las últimas horas, previo a la conciliación, el personal de planta anunció su apoyo al paro "no solo por solidaridad, sino también porque padecemos la misma situación". "Para dar un ejemplo, un enfermero con 10 años de antigüedad en el principal hospital pediátrico del país no llega a los $900.000", comunicó Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y secretario general interno de ATE, quien planteó que "sufrimos un éxodo de personal, incluidos profesionales de altísima calificación, lo que vacía las capacidades de atención de este hospital modelo".

El último aumento que recibieron fue del 1% durante el mes pasado, una suba que consideraron insignificante en relación con la inflación acumulada y el deterioro del poder adquisitivo.