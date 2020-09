Estrellas de Holywood cierran sus Instagram por la "proliferación del odio" en redes

Esa campaña, denominada 'Stop Hate for Profit' ('Alto al odio con fines de lucro'), es impulsada por una coalición de grupos de derechos civiles y organizaciones sociales que en junio pasado organizó un boicot publicitario contra la red social de Mark Zuckerberg.

En esta ocasión, la iniciativa comenzó el 14 de septiembre con diferentes acciones y finalizará este viernes, pero el congelamiento temporal de las cuentas de Instagram está previsto para esta jornada. Ese movimiento acusa a Facebook de desempeñar un "papel en la incitación a la violencia, la difusión del racismo y el odio, y de contribuir a la desinformación sobre el proceso electoral" en EE.UU., donde en noviembre próximo se celebrarán las elecciones presidenciales.

"A medida que nos acercamos a los comicios posiblemente más importantes en la historia" estadounidense, la coalición Stop Hate for Profit exige a Facebook adoptar entre otras medidas, la eliminación de grupos y contenido que promuevan la supremacía blanca, el odio y la violencia, así como la erradicación de la exención política en sus plataformas.

La respuesta de los internautas

Ayer, Kim Kardashian denunció en Twitter que "la desinformación compartida en las redes sociales tiene un serio impacto en nuestras elecciones y socava nuestra democracia". Por su parte, Di Caprio escribió que usa Instagram y Facebook, pero quiere que esas plataformas sean "más seguras para todos" y no para que se difunda el odio, la violencia y la desinformación.

Sin embargo, la decisión de las celebridades de congelar temporalmente sus cuentas de Instagram ha sido criticada por muchos internautas, según diario The New York Times, que cita los comentarios de algunos usuarios de Twitter: "Oh, Dios, qué sacrificio" dejar de publicar por un día, y esos "trucos no valen nada" si son temporales y "después todos regresan (incluidas las marcas)", son algunas de las críticas.

"Si no quieren apoyar a Facebook y sus subsidiarias, simplemente deben dejar de usarlos y punto", escribió una internauta. Otros incluso fueron más allá, e instaron a Kardashian a cerrar de forma permanente sus cuentas en todas las plataformas, ya que así la gente "nunca más sabrá" de personas "superficiales".