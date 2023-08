Fede Bal dio positivo en un control de alcoholemia y Carmen Barbieri se enfureció

Según informa el diario "El Cordillerano", durante un control de rutina llevado a cabo por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad, el actor fue sancionado por los agentes municipales por conducir con niveles de alcohol en sangre superiores a los establecidos por la ordenanza local.

Durante las primeras horas del domingo, le retiraron la licencia de conducir y se le prohibió continuar al volante del automóvil de alquiler en el que se desplazaba, un Nissan Versa 2021. Los resultados arrojaron una lectura de 0,70 gramos de alcohol en sangre cuando se le solicitó que soplara el alcoholímetro.

Fede-Bal.jpg Los resultados arrojaron una lectura de 0,70 de alcohol en sangre.

El reto de Carmen Barbieri a Federico Bal tras dar positivo

Durante el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen relató la charla que tuvo con su único hijo: "Le pregunté ‘¿Qué paso?’. Y él me dijo 'nada, mamá. Tomé una latita y media de cerveza'”.

"Yo le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque aunque tome una latita ya tiene alcohol en el cuerpo", continuó Barbieri y agregó: "Él estaba llegando al hotel y ahí lo pararon. Le sacaron el auto. No estaba alcoholizado, pero no se maneja ni con una gota de alcohol".

"¡Cómo gritaba yo! Me encerré en el camarín de Los 8 Escalones y le dije de todo. Él me decía 'mamá, soy un hombre’. Y yo ‘¿Sos un hombre? ¡Sos mi hijo! ¡Te dije que no manejes!'”, reveló la capocómica.

“Salí del camarín loca. Me llevaban los demonios. Me puse nerviosa, como cualquier madre ¡¿No saben cómo gritaba?! Ay, se me pone la piel de gallina. Le dije de todo. No lo insulto. Pero le dije de todo”, repitió.

Y concluyó el tema, aportando el último y explosivo detalles de la charla con Fede: “Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije: '¡Crecé!' Y me fui como loca”.