Mirtha Legrand, cerca de volver a la TV: ¿En qué canal?

A partir de la información que adelantó este lunes Adrián Pallares en Socios del espectáculo (El Trece) que la negociación con La Chiqui no involucra el regreso de Juana Viale, en su espacio de los domingos al mediodía.

Mientras que Rodrigo Lussich agregó que Nacho está al frente de las negociaciones con Adrián Suar y Pablo Codevilla, los popes del canal del solcito multicolor.

La diva -de 96 años- ya manifestó públicamente que no quiere retirarse de su profesión y, desde entonces, comenzaron a sonar rumores que la vinculaban con otros canales, como América TV y Telefe.

“Nacho no me cuenta nada porque dice que yo no guardo nada”, dijo entre risas Mirtha hace un mes al portal Teleshow cuando fue consultada sobre la versión que indicaba que estaba negociando su llegada a Telefe, canal en el que no había hecho su clásico programa.

En esta oportunidad, y ante la versión de que se reanudaron las conversaciones entre su nieto y las autoridades de El Trece, Mirtha le dijo este lunes a Teleshow algo similar a lo que sucedió aquella vez. “No sé nada. Nacho no me notificó absolutamente nada. Es su sistema. No me comenta nada hasta que está concretado”, explicó la conductora.

Captura de pantalla 2023-07-10 a las 02.07.51.png Mirtha Legrand y Susana Giménez en los Martín Fierro

Por su parte, en junio pasado, Suar había contado que no se llegó a un acuerdo económico para el regreso de Mirtha a la pantalla de El Trece, motivo por el cual se abrieron las conversaciones con otros canales.

“Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, explicó el Chueco en esa oportunidad.

Su última aparición en público

Susana Giménez recibió el Martín Fierro de Brillantes y fue entregado por la diva de la televisión, Mirtha Legrand. A su vez, se proyectó un compilado de imágenes y videos en homenaje a la diva de Telefe, desde sus inicios hasta la actualidad.

Tras este momento, Mirtha le dedicó unas palabras a su compañera: “La conozco desde que era muy jovencita. Es adorable y vive para su trabajo. Una persona noble, querida. El éxito no es gratuito. Si se tiene, por algo es. Y el éxito y la categoría que tiene esta persona... ella es una diva, una ‘star’. La persona a la que premio con todo mi cariño y amor es Susana Giménez”. Y aseguró: “Nunca la escuché hablar mal de nadie, yo sí hablo mal”.

Por su parte, Susana le agradeció arriba del escenario y le respondió con humor: “Nos vamos entregando este premio la una a la otra”. Además, agregó: “Es un honor que hayas subido para hacerlo y que hayas dicho cosas tan lindas”.

También la icónica presentadora de Telefe recordó los momentos en que se juntaba con su colega: “Me acuerdo que yo iba a su casa a jugar al Burako los martes. No podía creer que Mirtha Legrand me invitara a su casa”.

Antes de retirarse del escenario, las divas se declararon su amor mutuamente: “Somos parte de la historia de la televisión”, aseguró Susana. Además, reveló que su amistad se mantiene intacta y que charlan por WhatsApp hasta altas horas de la madrugada.