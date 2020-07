Feinmann reveló por qué abandonó su programa el viernes pasado

"El viernes tuve que levantarme de un programa de televisión o de radio, cosa que nunca hago, y me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que contamos, cualquier cosa que uno sienta, le da la sensación de que es Covid-19", contó en ´Alguien tiene que decirlo´ por radio Rivadavia.

Cabe destacar que la situación sucedió minutos después de haber realizado el pase con Jonatan Viale.

"Uno se torna paranoico a esta altura de la vida. Sentí un dolor de cabeza cuando llegué al canal el viernes, y dije bueno, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene", explicó.

ADEMÁS:

“Y después, cuando empecé el programa, empecé a sentir mucho más dolor de cabeza a nivel de la sien”, continuó el conductor, que decidió retirarse de la emisora sin contarles a sus compañeros para no alarmarlos.

“¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el COVID-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”, agregó.

Durante el fin de semana, ante los síntomas persistentes, el conductor se realizó un test que finalmente dio negativo.

“Gracias a Dios, dio negativo”, indicó, y sostuvo que no había respondido los mensajes que recibió porque prefirió esperar hasta tanto tuviera los resultados. “Gracias a todos los que me escribieron. No le contesté a nadie hasta no tener el resultado”, explicó.