"Hizo unos comentarios pocos felices en los medios porque Barby expone mucho de nuestra vida y cuando invade temas laborales me molesta", dijo Burlando.

El tema es que Barby se habría enojado porque Esmeralda Mitre estuvo reunido en el despacho de Burlando y al parecer eso la puso celosa. "No entiendo la relación que tiene con Esmeralda. Me sorprendió que no me haya contado que se iba a reunir con ella", disparó en Intrusos.

ADEMÁS:

"Ahora la verdad no tengo ganas de casarme. Hace ya dos semanas que no tenemos diálogo. Está todo bien pero no hablamos mucho", agregó luego. Obviamente que esa duda no le cayó bien a Burlando y menos a Esmeralda quien dijo: "Le tengo respeto como socio y guardo su intimidad", dijo. "Pido respeto también por mi novio, yo estoy en pareja. No se merece esto mi socio", añadió.