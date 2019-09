"Es un proceso bastante doloroso, y le tengo que hacer análisis para los que no estoy psicológicamente preparada. Se lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida", reveló. Y agregó: “La llevamos al médico a Rosario y ahí me dijo que estaba por debajo de la media, y que había que hacer un estudio que era bastante invasivo. Tengo las órdenes y todo, pero lo que no tengo es el coraje para hacerlo".

Ese especialista al que se refiere Fernández es Diego Schwarzstein, el mismo que trató a Lionel Messi hace más de 20 años cuando tenía 9 años y medía 1,25 metros –gracias al tratamiento de inyecciones, el crack rosarino alcanzó a 1,69 metros. Y, según la bailarina, él ya le ha planteado la mejor manera de avanzar para que la pequeña sufra lo menos posible.

“Una era que la pinchaban una vez y si daba negativo se tenía que hacer este estudio. Entonces el médico me dijo, 'para hacerla pasar por dos procesos que son incómodos para la criatura, hacele el otro directamente, porque para mí con los números que nos dan vamos a tener que hacerle el tratamiento'. Y en ese la nena se tiene que internar todo un día, y se la pincha cada media hora", explicó.

Cinthia Fernandez - problema de crecimiento de su hija

