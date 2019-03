Flavia Palmiero y el recuerdo de su noviazgo con Franco Macri

"Una cosa es lo que se ve y otra, lo que pasa en privado", señalaba entonces la actriz y conductora. Y profundizaba: "Viví una relación sana y feliz. Y la viví con total respeto. Hubiese tenido muchas tapas si hubiese dicho cualquier cosa, pero yo no digo cualquier cosa".

Fue la última vez que Palmiero se refirió a Franco Macri.

En 2013, en una entrevista con Luis Ventura, Flavia también aludió a la relación con Franco y contó detalles de cómo fue la ruptura. "El me planteó: si no podemos vivir juntos, esta relación se tiene que terminar", relató, y adujo que la razón entonces para su negativa a la convivencia eran sus hijos.

También recordó un viaje a Punta del Este en el que la relación terminó de quebrarse. "Yo no quería ir, ya estábamos casi separados. Y él insistió en que vaya. Y empecé a ver cosas que no me gustaron y ahí me volví. La verdad, no me gustó ese final".

