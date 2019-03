Franco Macri y las mujeres: décadas de romances cerca de las cámaras

Una de las relaciones más resonantes fue la que tuvo con Flavia Palmiero, un romance en el que se llevaban 35 años de diferencia y que duró dos años, entre 1998 y 2000.

“Me encantó cómo me trataba, el compromiso que tenía conmigo. Me protegía, me hacía sentir muy bien, me hacía feliz. Me gusta el hombre protector, inteligente, que tenga un contenido. De a poco, me enamoré de él”, resaltó en su momento Flavia Palmiero. “Me conquistó con su caballerosidad. Me acomoda la silla cada vez que me siento, es un gentleman”, destacó además.

Previo a esta relación, Franco Macri estuvo en pareja con la diseñadora Evangelina Bomparola durante 8 años, entre 1990 y 1998. Muchos años después de esta relación, Franco Macri habló de la empresaria y la calificó como ‘una mujer espectacular’. Ella también se refirió a él. ‘Terminamos porque era la vida. En algún momento, mi reloj biológico iba a decirme: ‘Quiero un vestido blanco, quiero hijos, quiero ser Susanita, basta de ser Mafalda’. Estoy en paz con el pasado’, detalló. Evangelina es hoy una de las mejores amigas de Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri.

Pero dentro del entorno familiar de los Macri hubo parentescos más cercanos.

Franco Macri fue pareja de Clara Bordeu, prima de Ivonne Bordeu, la primera esposa de Mauricio Macri y madres de Agustina, Jimena y Francisco. El padre de Ivonne y tío de Clara fue el reputado corredor de carreras Juan Manuel Bordeu. Clara Bordeu fue la primera novia post matrimonio de Franco Macri en una relación que se extendió entre 1986 y 1989.

De menor renombre pero no por eso desapercibida fue la última relación conocida del empresario, con Nuria Quintela. En este caso, la mujer con mayor diferencia de edad: 47 años. Se conocieron el 31 de enero de 1999 cuando Quintela con 32 años se acercó a Franco (79) en una de las multitudinarias fiestas de Fin de Año en la casa de Manantiales.

En diez años la joven de Caballito, hija de una peluquera, se convirtió en la mujer de confianza del fundador de SOCMA. Respaldada para ampliar sus estudios, Franco Macri le financió especializaciones en el exterior y llegó a vivir dos años en Beijing para hablar mandarín a la perfección.

Más allá de ser su pareja, al momento de hablar de sus mujeres, Franco Macri dijo que con Nuria Quintela tuvo una ‘relación íntima casi nula’ pero la calificó como ‘excepcional’. Finalizada, en varias ocasiones y demostrando el gran vínculo que tuvieron, la mujer acompañada de su novio Rudy Rojas.

En todos los casos quedó la llamada ‘Beca Macri’, la generosidad del empresario para mantener con dinero a sus exparejas.