Lo cierto es que el productor teatral fue contundente a la hora de revelar una charla telefónica que tuvo con el capocómico y no dudó en arremeterle con todo. Mendoza, quien además estrenó Circo del Ánima, que se ofrece diariamente en un shopping ubicado en Sarandi, Avellaneda, durante las vacaciones de invierno, fue durísimo con la actitud del capocómico.

"No estuvo bueno porque él dijo yo me bajé, que les quede claro que el productor era Flavio Mendoza y el que ponía la plata era Flavio Mendoza", dijo el coreógrafo en el ciclo Los Angeles de la Mañana, programa que fue elegido para ventilar los trapitos al sol de esta mediatizada pelea.

"No me estoy haciendo un autobombo, me pareció de muy mal gusto su actitud de decirlo a la prensa como diciendo: yo soy quien soy y hago esto...", fundamentó el rubio.

Y apuntó fuerte contra Gasalla: "Me parece que le venimos tapando y cuidando a Antonio hace muchos años. Me cansé de las vacas sagradas. Hizo lo mismo con montones de personas y no está bien".

Acto seguido, Mendoza profundizó en su relación con Antonio Gasalla al decir textualmente: "Yo tuve una charla con él telefónica y lo que me dijo, si yo estaba con él enfrente y me lo decía, no sé la actitud que hubiera tomado", como dando a entender que pudieron dirimir la diferencia a las trompadas o tirones de pelo.

"Fue muy feo lo que dijo. Algo muy doloroso para un padre, de una forma muy fea y de muy mal gusto", señaló muy enojado Flavio Mendoza al hacer pública su rivalidad con el capocómico.

En esta mediática pelea por ahora sólo se ha escuchado una campana, es decir la campana de Flavio Mendoza, ahora habrá que ver cuál es la respuesta de Antonio Gasalla acerca de estos dichos del coreógrafo y productor teatral.

Mendoza aprovechó las cámaras del programa que Angel de Brito conduce por la pantalla de El Trece para sacar a relucir sus diferencias artísticas o económicas con el creador del personaje de Mamá Cora.

