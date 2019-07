"Yo ya venía medio complicado, no le voy a echar la culpa a Videomatch. No venía mal por suerte, porque para poder salir no tenés que estar tampoco muy enterrado, porque si estás muy enterrado es complicado salir. (…) Me drogaba porque era un boludo, un boludo social. Primero era una cosa social y después era vital. Si fuera una cosa continua todo el tiempo no hay salida. También consumía alcohol", describió.

Aunque en ningún momento responsabilizó al ciclo que conducía Marcelo Tinelli, el comediante aseguró que sus problemas se potenciaron cuando se encontraba en la cresta de la ola: "Parece ser que tenés el poder absoluto de todo. Y si no hubiera tenido amigos, familia, gente que me bajara a Tierra. En cinco minutos que me despego del piso, me bajan de un palazo. Fue un poco lo que me ayudó, porque si no, entrás en la joda, en el alcohol, en la falopa, en las mujeres".

Con esfuerzo, y reconociendo la imposibilidad de solucionar sus adicciones por sí mismo, Ciliberto se apoyó en sus seres queridos para dejar todos los fantasmas atrás. "Primero me ayudó mi familia, después psicólogos y psiquiatras. Del medio me ayudaron Carna (Crivelli), Marcelo (Tinelli) y mis compañeros", sentenció.

