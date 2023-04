Flor Peña dejará de subir contenido a la plataforma Divas Play

"Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada", escribió en su cuenta de Instagram.

"Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!! Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador", cerró en su posteo.

f768x1-597112_597239_126.jpg

Lo cierto es que Flor Peña regresará a Telefe para sumarse al jurado de Got Talent Argentina, donde compartirá su labor con Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, con la conducción de Lizy Tagliani.