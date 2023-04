Silvina Escudero lució un conjunto deportivo que enloqueció a sus seguidores

327383565_1198383970782366_5247126246023206094_n.jpg

Cabe destacar que sigue sumando una gran presencia en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde todos sus posteos e historias son muy comentados y llegan a muchos usuarios.

En las últimas horas, la bailarina de 39 años se mostró luciendo un conjunto deportivo de calzas ajustadas y corpiño elástico al tono provocando cientos de elogios a su escultural cuerpo.

"Amo entrenar. Trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana, si puedo más mejor y cuando no me da el tiempo menos. Pero que bien me hace sentir! Les pasa lo mismo?", escribió contando su rutina y preguntando la opinión de sus followers.

Actualmente en su cuenta oficial de Instagram, Silvina Escudero cuenta con más de 1.7 millones de seguidores que siguen con atención cada posteo y publicación que hace en sus redes sociales.