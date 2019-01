Flor Vigna: "Creo que no volvería a trabajar con Nicolás Cabré"

Lo cierto es que Flor brilló el año pasado en la pista del Bailando, se prepara para la temporada teatral de Buenos Aires junto con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas con la obra Una Semana nada Más, en el teatro El Nacional y sigue en pantalla con la tira Mi Hermano es un Clon. La telecomedia con suerte dispar en El Trece en materia de rating llega a su fin el viernes próximo luego de suerte dispar en el rating y peleas entre los protagonistas. El viernes, Vigna, invitada a Los Angeles de la Mañana (El Trece), contó sobre la relación con el galán y novio de Laurita Fernández.

“Mi relación con Cabré terminó de manera profesional. Terminó muy seca en lo personal, pero yo algo tengo que aprender de eso, porque uno no puede llevarse bien con todo el mundo. Igual está bueno aprender a laburar así, encontrás otras herramientas, es parte del oficio y son cosas que pasan en el trabajo”, dijo.

A su vez, Vigna en plena pelea por la publicación de una foto de promoción de la ficción de ella acostada con Cabré y que cayó muy mal a Laurita sintió miedo por su trabajo. Laurita no se quedó callada, saltó como leche hervida porque Vigna no usó la vía oficial de la publicidad en las redes sociales y jugó con la posibilidad de un romance por fuera de las cámaras. Desde entonces, Cabré le quitó el saludo en el set, salvo cuando se prendía la cámara para grabar. “Sí, obvio que tuve miedo en perder el trabajo. Pero encontré mucha gente que pensaba como yo. Me ayudó mucho Gimena Accardi (es la contrafigura), ella es muy contenedora. Todo el elenco era muy copado”.

Ante la pregunta directa del conductor Angel De Brito, si volvería a trabajar con Nicolás Cabré, Flor Vigna fue terminante: “Yo creo que no, pero también quiero conocer nuevos compañeros”. Para la pareja Laurita y Nicolás Cabré el tema Vigna es asunto terminado. Ninguno de los dos salió al cruce.