Fede Bal lleva a la Justicia a Cinthia Fernández por dichos

“Cinthia me pidió perdón y me explicó porqué lo dijo. Pero a mí ya no me sirven los perdones. Yo entiendo todo, que uno puede decir algo, pero estamos viviendo un momento muy delicado y uno tiene que ser muy preciso con las palabras. Tratarme de alcohólico y violento como lo hizo no es algo que voy a dejar pasar”, señaló desde Mar del Plata, donde protagoniza la revista Nuevamente Juntos.

“Sabrá ella qué hacer con todo lo que sucedió. Me parece que la gente se puede equivocar, que se pudo haber equivocado, pero yo ya no juego más este juego. De verdad. Hay cosas con las que uno tiene que elegir bien sus palabras a la hora de hablar de ciertos temas. No estábamos hablando de cualquier cosa”, dijo al explicar porque quiere ir a fondo.

ADEMÁS:

Isabel Macedo: "No comparto las maneras con el colectivo Actrices Argentinas"

Fede Bal insistió que el tema “está judicializado, mi abogado ya está ocupándose”. Al actor ni con las disculpas públicas que esbozó tibiamente el miércoles a la tarde Cinthia Fernández le alcanza: “Yo no contesto más en la tele. Puse eso en Twitter porque de verdad me pareció algo súper extraño. Otra gente que hable puedo entender de dónde puede venir. ¿Pero Cinthia Fernández con la que siempre tuve la mejor y la vi una o dos veces en mi vida? Me parece que ella abre una puerta a que cualquiera diga cualquier cosa. No digo que Cinthia Fernández sea cualquiera, sino que no me conoce para decir eso de mí. No pienso permitir que ni ella ni nadie diga algo de mí, y menos de no haberme conocido, no sabe quién soy”.

Cinthia afirmó ayer en LAM que “le mandé un mensaje por WhatsApp y me dijo ‘cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo’.

Y que está todo bien, que no me conoce y yo no lo conozco, y que pensó que mi actitud fue de mala leche” ante las cámaras. La panelista aclaró que “no tengo mala leche y me dijo ‘no parece’. A mí tampoco me cambia la vida llevarme bien o mal con Federico. Tengo cero problema” y trascartón volvió a contar el episodio que vivió con Bal en el año 2015 cuando ambos compitieron en Bailando: “Yo estaba mirando mi acquadance para ver la temática. Entonces Fede me dijo: ‘¿Puedo ver?’ y le respondí que no, es sorpresa. Se ve que ya estaba con un día malo y había tomado, pero como todo el mundo toma y me dijo : ‘Bueno andáte a la mier?.. ¿Quién te crees que sos?’ Yo me quedé pensando, ‘¿estará loco’?”.