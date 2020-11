Florencia Peña compartió un mensaje inclusivo y una coreo en las redes

La actriz le pido a sus miles seguidores "liberarse para sentir" y apeló a un clásico de Britney Spears para protagonizar un video.

En las imágenes puso de fondo "Oops I did it again", el clásico de Britney de fondo, y se animó a una encendida coreografía.

Al margen de sus andanzas en las redes sociales, tiene todo listo para el debut de "Flor de equipo", el magazine que combinará temas de actualidad con el humor tan característico de la actriz, comenzará el próximo lunes a las 11.30 por la pantalla de Telefe.

Durante el envío, Flor estará acompañada por Marcelo Polino en el rol de "Embajador" de Masterchef Celebrit, que contará todo lo que sucede en el reality de cocina de la misma señal; Campi y Jorgelina Aruzzi con el humor de sus personajes; Nancy Pazos con la información política; Paulo Kablan y los policiales del día y más actualidad con Noelia Antonelli.

En el magazine también habrá espacio para la cocina con las recetas de Karina Gao, además de móviles en vivo.