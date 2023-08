Florencia Peña contó por qué su hijo Juan tendrá una fiesta de 15

Durante la charla del ciclo conducido por Georgina Barbarossa, la actriz reveló que se encuentra organizando una gran fiesta de 15 por el cumpleaños de uno de ellos.

"A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a sus amigas. Y siempre me dice ‘a mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña'", comenzó contando.

Juan, el hijo del medio de la actriz, fruto de su relación con el músico Mariano Otero, acompañó a su mamá durante su año como jurado del Bailando y también tuvo participaciones en su programa LPA, en América TV.

“Ahora va a festejar los 15, él cree que los hombres también pueden festejar. Quiere imponer que los hombres también pueden festejar los 15 y yo, que soy fiestera, ¿qué le voy a decir que no?”, preguntó Flor.

Y agregó la cruzada en la que se embarcó el adolescente: “Él me dijo ‘mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’”. Con la celebración de Juan encaminada, Flor Peña detalló: “Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada”.

“En algún momento tengo que cantarle algo. El padre (Mariano Otero) tiene que tocar algo también. Juan va a entrar con una coreografía”, concluyó Flor, apoyando las decisiones de su hijo.

Desde este lunes 21 de agosto, por la pantalla de Telefe #ALaBarbarossa pic.twitter.com/xnHY27eD71 — telefe (@telefe) August 14, 2023

Se viene Got Talent

Desde el lunes 21 de agosto, Telefe presenta Got Talent Argentina, con la conducción de Lizy Tagliani, El show de talentos más reconocido del mundo regresa a la pantalla con un jurado de grandes figuras: Abel Pintos, el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad; La Joaqui, una de las máximas referentes de la música urbana y el free style; Emir Abdul, talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo con millones de seguidores en redes sociales; y Florencia Peña, una de las figuras más completas e importantes del espectáculo argentino.

En un estudio impactante, artistas de diferentes disciplinas buscarán conquistar a los expertos en la etapa de audiciones. Solistas, dúos o grupos, sin importar la destreza y sin límite de edad, se presentarán sobre el escenario para demostrar su talento. Pero solo algunos de ellos lograrán convencer al jurado y pasar a la siguiente etapa. Más de 450 artistas fueron seleccionados en los numerosos castings realizados alrededor de todo el país y llega la hora de conocerlos.

Además, en Streams Telefe, en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, todas las noches Lula Miranda invitará a reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance, junto a los usuarios.

En coproducción con RGB Entertainment, será un big show que sorprenderá a todos, donde los grandes talentos de nuestro país se enfrentarán en busca de ganar el certamen y llevarse un premio millonario en Got Talent Argentina.

f1280x720-69667_201342_5050.jpg Florencia Peña le dijo adiós a DivasPlay.

Además, Flor sorprendió a todos al anunciar que se retirará de la plataforma Divas Play. "Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada", comenzó Flor en su cuenta de Instagram.

"Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!! Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador", cerró en su posteo.