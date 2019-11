"La idea de hacer un tono más dramático de Emilio fue de la producción. Se me acercaron el Chato y Fede y me dijeron que haga algo más sentimental, respetando el clima que se había generado en el ensayo", dijo ayer Freddy.

"Me hubiera gustado trabajarlo un poco más pero me quedo tranquilo por la cantidad de mensajes que recibí de parte de familiares y amigos de Emilio, que lo recibieron muy bien. Me mandaban capturas y todos los comentarios fueron positivos, no sé qué polémica se pudo haber generado. A las redes no les doy demasiada entidad, así como te critican te ponderan", cerró.

Más allá de sus explicaciones, no habrá imitación de Emilio en la sentencia.

