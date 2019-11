¿Quién es Alexandra Grant? La artista que conquistó a Keanu Reeves

Ahora, después de afrontar un duelo larguísimo por la muerte de su ex esposa Jennifer Syme en 2001, el protagonista de Matrix (The Matrix, 1999) ha aparecido en público con una nueva pareja. Se trata de Alexandra Grant, una artista de 46 años. Desde hace tiempo se conoce su buena relación con Reeves, pero no había trascendido ni siquiera el rumor de un romance.

Curiosamente, esta tarde, cuando se publicaron las fotos de ambos muy cariñosos en la gala LACMA Art + Film -organizada por Gucci en California, las redes sociales festejaron que el actor no estuviese “saliendo con una veinteañera” como suelen hacer las celebridades de su edad.

A la conquista de John Wick

Grant es una artista con múltiples obras expuestas en distintas galerías de Los Ángeles, la ciudad que eligió para vivir cuando se mudó desde Filadelfia tras terminar sus estudios. Pero su arte no solo se encuentra en los museos, ella disfruta compartiendo gran parte de su trabajo en las redes sociales donde cuenta con miles de seguidores.

Según los portales norteamericanos, el amor con Reeves se habría construido lentamente. Se conocen hace años y han colaborado en distintas oportunidades. Grant ilustró Happiness (Una oda a la felicidad, 2011) y Shadows (Sombras, de 2016), dos poemarios escritos por el actor. Desde esa época se los veía paseando juntos antes de presentar los libros, pero siempre como “amigos”.

Al parecer, después de entenderse (y admirarse) como artistas, ambos han decidido dar un paso más en su relación. Inesperadamente, no solo es una alegría para ellos sino también para la comunidad virtual.

