Furia a los gritos en Uruguay: "No me podés grabar"

Según se puede ver en los videos que se viralizaron en redes sociales, la influencer se negó a dar declaraciones y tampoco quiso posar para ellos. Todo escaló cuando, además, les pidió a los fotógrafos que borren sus fotos y las notas que le habían hecho, amenazando con irse del evento en el caso que no aceptaran.

Embed "Furia" descontrolada en una gala benéfica en Uruguay: a los gritos y encerrada en un camarín



Gustavo Descalzi, periodista agredido: "Le decía a todo el mundo que la habían estafado en 'Gran Hermano'", y dijo: "Ella abandonó el evento"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/msNsEOPVyM — América TV (@AmericaTV) August 21, 2024

Gustavo Descalzi, uno de los cronistas que estuvo presente en la gala y a quien se lo puede ver discutiendo con la participante, compartió en sus historias de Instagram un video de la pelea y escribió: “Una lástima que Furia de GH no entendió que es una gala solidaria”.

En el video, que se difundió en las redes sociales, se puede ver cómo Juliana intenta agarrar la cámara, negándose a dar la nota e insultando a ambas personas: “Dame tu cámara, no me podés grabar cuando yo te dije que no te doy una nota, dame la cámara, borrá eso pendejo de mierda”, se la escucha decir mientras se va del salón pidiendo a los gritos que borren todo lo que habían grabado.

iiAg0zTSjp4PBnlL.mp4

¿Qué le preguntó Marcelo Tinelli a Juliana "Furia" Scaglione sobre su futuro en los medios?

En LAM, el conductor Ángel de Brito reveló detalles de una charla que Furia tuvo con Marcelo Tinelli sobre su futuro en la televisión. Según informó De Brito, el conductor le habría propuesto participar en el Cantando: “Marcelo Tinelli se encontró con Furia la semana pasada en un evento. Le dijo ‘¿te gustaría estar en el Cantando?’”, comenzó.

Luego sorprendió con la supuesta respuesta de la actual panelista de Carajo: "Furia le dijo ‘no, gracias, pero no voy a hacer más televisión’", reveló. El periodista ahondó más en la razón por la cual Juliana no quiere un futuro en la TV.

“'No quiero saber nada con la televisión'. Nada, con nada. No quiere trabajar en televisión: decisión de vida. 'Yo estoy con mis redes, con mis cosas, no voy a hacer nada, solo redes', dijo Furia”.