Silvina Escudero habló sobre el día en que Diego Maradona la protegió de Mike Tyson

"La noche del Diez fue un programa que hicimos en el Luna Park. Yo me acerco para darle una camiseta a Diego para que él la firmara y Mike Tyson también la firmara y se intercambiaran las camisetas", comenzó diciendo la bailarina en ‘La noche Perfecta’, el programa conducido por Sebastián Wainraich, que se trasmite en El Trece.

"Yo era una 'Diegota' en el programa entonces me quedé ahí parada. Ahí es cuando Tyson me pasa la mano por la cintura y me empieza a masajear el rollo de acá (por la cadera). Estamos hablando de algo que pasó hace veinte años. No podías decir nada", añadió indignada.

OTVHD6SYHJAJHEX3MAE2JJPVTA.jpg

Al escuchar las declaraciones de la bailarina, Sebastián Wainraich intervino para darle contexto a la historia: “Encima después se conoció la historia de Tyson con el abuso y la violencia”, comentó, haciendo referencia a los numerosos casos en los que el boxeador se vio envuelto a lo largo de los años.

"Sí, con esa historia... Fue algo tan alevoso, que hasta Diego en un momento le dice: 'Wait! She's my friend (¡Espera! Ella es mi amiga)'. Y bueno, nada, cuando Tyson se estaba yendo medio que me quiso volver a manotear. Como si fuera poco, después me mandó a llamar para que fuera a su camarín", cerró Escudero dejando a todos con un sabor amargo.

oJiwW9VE-34105380.mp4

Silvina Escudero reveló qué parte de su cuerpo exhibe en una plataforma para adultos

En otra parte de la entrevista, Silvina habló de su desembarco en Only Fans, el popular sitio de contenido erótico, y reveló qué parte de su cuerpo muestra en la plataforma. “La mayoría del contenido es muy erótico, es de partes íntimas y hasta hay sexo explícito. Pero esto no es mi caso”,lanzó con misterio.

“Mi página es de mis pies”, reveló. Ante la sorpresa de Sebastián Wainraich, la modelo confesó que ella tampoco creía que había un mercado tan grande dispuesto a pagar por ese contenido, pero que le va bien.

“La gente quiere ver. Hay un fetiche muy grande. Muchas personas se erotizan con la planta del pie. Yo muestro todo el pie, el empeine, pero la planta gusta mucho”, especificó. Luego, los panelistas le preguntaron más sobre el proceso detrás de los posteos eróticos, a lo que Silvina detalló: “A veces solo me grabo los pies y otras estoy íntegra, pero con el enfoque en los pies”.