Gastón Edul, eliminado por tercera vez de "Bake Off Famosos"

Con la nueva eliminación del periodista deportivo, Cande Molfese, Vero Lozano, Cami Homs y Mariano Iúdica entraron en el tramo final de "Bake Off Famosos"

Gastón Edul no pudo alcanzar su sueño de ganar -al menos por una vez- el delantal celeste de pastelero estrella y fue eliminado por tercera vez de "Bake Off Famosos" a pesar de su buen desempeño en la primera prueba creativa y en el desafío técnico de los profiteroles.