Gran Hermano 2024: quedó definida la primera placa

La noche de salvación comenzó con el uruguayo recibiendo palabras de apoyo de parte de sus compañeros Delfina y Carlos, hasta que Ulises calentó un poco el clima de la casa diciendo que algunos son “picantes” y otros “parte de un vivero”, pero luego Luciana intentó calmar las aguas con más elogios hacia el líder.

En una segunda comunicación con la casa, Santiago del Moro le pidió al líder que primero suba a alguien a la placa de nominados y Santiago se decidió por Claudio.

“Que esto ayude a entender que no vinimos a un club de amigos , vinimos a jugar ya desafiarnos” argumentó el uruguayo, que luego agregó “es un tipazo pero que en la casa necesitan gente que desafíe”.

Además, el líder semanal de la casa explicó “Le falta ser consciente de dónde está y activar” algo que el reikista aceptó su decisión, pero no coincidió con su opinión, y la charla se fue tensando de a poco cuando el uruguayo dio a entender que quería otro tipo de personas en el juego.

“Bajando a esta persona creo que van a quedar personas que, como me pasó con Claudio, son auténticas pero no se dan cuenta de dónde están, y una que no sé si es auténtica del todo. Vi que se quiso posicionar mucho y enseguida dudar, y la placa me hizo reaccionar y ver un cambio muy grande. La decisión que tomo es bajar de la placa a Luciana” justificó su decisión Santiago Algorta.

La santacruceña Luciana se emocionó con el gesto del uruguayo y le agradeció, generando un momento emotivo con un abrazo, que permitió bajar la tensión de la casa.