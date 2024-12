Graciela Alfano compartió una foto al borde de la censura y las redes estallaron

En la imagen, se puede ver a Alfano sin ropa en la parte superior y con ropa interior diminuta en la parte inferior.

La imagen desató una ola de reacciones en las redes, donde los usuarios destacaron su increíble físico a pesar de su edad. Los comentarios no tardaron en llegar, halagando la figura de la sex symbol y generando debates sobre su confianza y estilo de vida.

befunky_2024-11-0_11-7-20.jpg

En Twitter, varios seguidores comentaron con humor sobre la publicación. Juan Ignacio, por ejemplo, bromeó: "Creo que vi más veces en Twitter el c,,, de Graciela Alfano que el gol de Matos en Paraguay ", mientras que Ariel escribió: "Me vine a una reposera con la copa de vino a ver qué onda en Twitter y de repente Graciela Alfano".

La actriz se rió con una serie de emojis. La interacción de Graciela con sus seguidores muestra la desinhibida actitud con la que maneja la atención mediática.

Aunque a los 71 años su estilo y audacia se mantienen intactos, Alfano suele compartir con sus seguidores de Instagram, además de postales actuales en bikini, producciones de moda de hace varios años que hipnotizan a sus fanáticos.

Semanas atrás, a través de sus historias en la red social, Graciela Alfano publicó una imagen inédita de una producción que hizo en su juventud. En la postal retro, se la ve impactante, con un traje de baño de dos piezas rojo y engomado, una apuesta audaz que sigue vigente al día de hoy.

la-foto-vintage-de-graciela-alfano-que-revoluciono-instagram-foto-instagramiconoalfano-AFNMLQRSBJCBTBW556THWJFNXU.jpg

¿Los detalles? Mientras que el corpiño es de breteles anchos y armado, para resaltar el escote, la bombacha es cavada tanto en los laterales como en la parte de la cintura. Además, llevó en su mano izquierda dos guantes de boxeo rojos, al tono con la bikini. “¿Querés hacer guantes?”, escribió sobre la foto retro la exvedette.

La actriz, que está en pareja con el empresario Carlos Bustin, recordó hace pocos días en una nota que nada más y nada menos que Pablo Escobar, el famoso jefe narco, quiso conquistarla. “No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato, en una entrevista que dio junto a Moria Casán en La Divina Noche de Dante.

“Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo”, contó, sobre aquella época en la que todavía Escobar no se había convertido en el líder del Cartel de Medellín. “Él no era todavía quien fue. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Le encantaba la belleza”, destacó. “Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba”, comentó, mientras realizaba un gesto que parecía captar cómo él había quedado impactado por ella. “Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, rememoró.