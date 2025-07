Graciela Alfano contó todos los detalles de cómo fue su encuentro íntimo con Diego Maradona

"Había una productora de Guinzburg (Jorge, conductor de La biblia y el calefón) que hacía mi voz perfecta. Un día lo llama a Maradona y para conseguirlo, se hizo pasar por mí. Y en el va y viene, va y viene, le dijo a Diego que después iba a tener algo con él, pero yo, no ella. Entonces, llega diego al programa, estaba muy cariñoso, muy chiconero, y yo decía ´qué le pasa´", recordó Graciela, al aire de Los profesionales de siempre, en El 9.

"Cuando termina el programa, lo saludo y me guiña el ojo... Me voy a mi casa, me saco todo, yo vivía sobre Alvear. Me voy a acostar y llamaba y llamaba el teléfono, se acuerdan que había teléfono de línea en los 90. Yo no contestaba y lo desenchufo. Y de pronto, me toca el timbre el de seguridad. Pregunto qué pasaba y me dicen que estaba Maradona, con un muñeco enorme, un oso que dice ´te amo", compartió Alfano, en diálogo con Flor De la Ve.

"Bajé para que todas las viejas que vivían en mi edificio puteen en 5 idiomas. Estaba con el tapadito arriba del piyama. bajo, me meto en el auto y terminamos en la Plaza San Martín. Nos reímos de todo, estuvimos charlando hasta las 7 de la mañana. Me dijo que todos creían que habíamos garch... Y ahí que le dije ´cuando´. Y Coppola (Guillermo) organizó en su casa y fuimos", confió Grace.

Graciela Alfano diego Maradona, nota 2.jpg El primer encuentro íntimo de Graciela Alfano y Diego Maradona lo organizó Guillermo Coppola.

GRACE Y MARADONA, UN ENCUENTRO A PURA PASIÓN

"¿Qué cómo la pasé? Estupendamente, cómo la voy a pasar... Fue al día siguiente de Los de la biblia y el calefón (el programa de Jorge). Yo flaquita pero siempre muy fuerte. Por lo menos a esa edad, después ya hay que cuidarse más", se sinceró, Graciela, en primera persona, vía telefónica.

Graciela Alfano Diego Maradona nota 3.jpg

"Estuve en la cama con él y la pasé brutal. Mirá, cuando Diego está en Maradona, es tremendo, difícil, complicado. Pero cuando Diego es Diego, ¡te lo comés. Y yo me lo comí. La relación duró un par de meses, no me acuerdo si estaba o no con Claudia -ex esposa de Maradona). Igual, yo pienso que todos somos cornudos. Tampoco me siento mal por lo que hice, en todo caso es un problema de él con su esposa y su familia", supo reconocer, Alfano.

Graciela Alfano y Diego Maradona, nota 4.jpg La relación de Graciela Alfano con Diego Maradona duró algunos meses.