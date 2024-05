Gran Hermano 2023: los analistas invadieron la casa

Durante su charla habitual con los jugadores, el conductor del reality de Telefe felicitó a Bautista Mascia por ser el nuevo líder de la semana y en ese momento sonó el teléfono rojo. Cuando algunos jugadores abandonaron el sillón en busca de atender el llamado, la alarma comenzó a sonar y empezó el Congelados con la vista de los panelistas.

Los primeros dos panelistas en entrar a la casa fueron Sol Pérez y Gastón Trezeguet (exparticipante de la primera edición del reality, en 2001). Una vez en el living, "los intrusos" saludaron a los participantes y recorrieron parte de la casa “Los analizamos todas las noches. Que hermosos que están" comenzó diciendo la modelo, que aprovechó el momento para preguntale a su compañero "¿Extrañás un poquito?”. Visiblemente emocionado emoción por su regreso a la casa, el exjugador expresó “Quiero hacer de todo. Son 23 años. No lo puedo creer. Voy a tener que escribir algo en el freezer”.

Al ver a Bautista, Gastón no se reprimió y expresó “A vos te voy a ganar algo, no lo puedo creer. Che Denisse, tenías razón, está más bueno que comer milanesas con puré. Le voy a dar un beso a Bauti. Te tenés que quedar quieto" a lo que inmediatamente agregó "no, mentira".

Antes de emprender su salida, Gastón Trezeguet se sacó su anillo -con un tercer ojo- y lo dejó en la casa. Una vez que los participantes se "descongelaron", Florencia Regidor fue la primera en agrarrarlo, pero luego de insistir e insitir y con el apoyo de sus compañeros, Juliana Scaglione se quedó con el regalo “Vino Gastón Trezeguet, papá. ¡Zarpado!” expresó la doble de riesgo.

Los siguientes analistas en ingresar a la casa fueron Laura Ubfal y Ceferino Reato, habituales “rivales” en el panel del debate de Telefe, tuvieron un divertido recorrido por la casa más famosa del país.

Los periodistas tuvieron un divertido ida y vuelta de comentarios filosos, con indirectas y chicanas, Uno de los momentos más divertidos fue en los dormitorios, cuando la periodista quiso "pedirle consentimiento" a su colega. "Cama doble necesitamos nosotros" dijo Ubfal, a lo que Reato le recomendó "No te tires Laura, no te tires". "La gente tiene que saber que nos odiamos, Ceferino" remató la rubia con una buena dosis de humor.

A pesar de que los que ingresan a la casa tienen prohibido filtrar información del afuera, Ceferino Reato no pudo con su genio y antes de salir dijo "Aprovechen que afuera está difícil. ¡No hay plata!". Rápidamente, Laura Ubfal aprovechó para retarlo por la infidencia.