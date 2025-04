Jésica Cirio sobre la muerte de su hermana: "Estaba enferma, fue hace dos meses"

“Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones”, comenzó diciendo la conductora en su cuenta de Instagram

Y agregó: “Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo. Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender”, concluyó, dando por cerradas todas las versiones que estaban circulando.

Los hechos

Tras un informe periodístico que generó confusión sobre las circunstancias y el lugar del fallecimiento de Verónica Mestre, hermana de la modelo y conductora Jesica Cirio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 7 de Lanús, a cargo de la Dra. Bussano, inició actuaciones de oficio caratuladas "Averiguación de Ilícito".

Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron esclarecer los hechos. Se estableció comunicación con Ramón Ruiz Díaz, pareja de Marta Elisa Perutich, madre de Verónica Mestre y de Jésica Cirio, quien informó que la mujer, de 57 años, falleció en el Hospital Evita de Lanús en el mes de febrero a causa de una neumonía y un paro cardiorrespiratorio.

Ruiz Díaz también confirmó que no hubo intervención policial ni judicial en el deceso, ya que se trató de una muerte natural en un centro de salud. Asimismo, precisó que Verónica Mestre se encuentra sepultada en el Cementerio de Lanús.

Ante esta información, la Fiscalía tomó conocimiento de los verdaderos motivos y circunstancias del fallecimiento, descartando así cualquier ilícito.