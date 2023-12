Gran Hermano 2023: otra vez sancionaron a Martín, y la placa es multitudinaria

tercera-placa-nominados-gran-hermano.png

Pero el Big Brother local tenía preparada una sorpresa no muy grata para "el Chino", una nueva sanción que incluía no poder salvar a un compañero de la placa, la quita del regalo que iba a recibir por ser el líder semanal, y la imposibilidad de participar en el próximo juego semanal que brinda inmunidad. ¿Los motivos? los mismos que la vez anterior, hablar de más.

Martín Ku, el líder de la casa -por segunda semana consecutiva-, dialogó con Nicolás después de la gala de nominación que dejó en placa a Florencia, Carla, Lisandro y Sabrina junto con Juliana y Williams, que ya estaban nominados por sanción y que no pueden ser salvados. “Ya lo tengo todo decidido. Hacer. Pero solamente quiero preguntarles a todos qué opinan, para ver si se me escapa algo” explicó Martín, anticipando que en su buena fe, iba a cometer el mismo error que la semana pasada.

La Sanción de Gran Hermano

Gran Hermano volvió a ingresar a la casa, para comunicar las sanciones que había decidido aplicar a Martín Ku "Las circunstancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión", informó.

"Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago te pida a quién salvar" explicó Gran Hermano.

Para finalizar, el Big Brother local le comunicó la sanción "Te anulo el beneficio de la salvación pero sí deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además te niego el premio que te hubiera correspondido y te informo que no formarás parte de la siguiente prueba del líder".