"Gran Hermano 2023" y una placa sin Furia

Este jueves 4 de enero, Alan Simone -líder semanal de la casa- deberá salvar a alguno de los jugadores nominados: Carla de Stéfano (con 11 votos), Isabel De Negri (9), Lisandro Navarro (8) y Florencia Cabrera (8), que se suman a Nicolás Grosman, por la sanción que le impuso el Big Brother local.

De esta manera Juliana Scaglione, logró su cometido y, con sus estrategias, empezó a manejar la casa más famosa del mundo.

La primera en ser llamada al confesionario para emitir su voto fue Isabel, que nominó a Catalina y Florencia, luego fue el turno de Lisandro, que repartió los mismos votos que su compañera de grupo.

La tercera en ingresar al confesionario fue Lucía, que nominó a Isabel y Florencia, mientras que Catalina fue la primera en romper el esquema y votar contra Martín Ku. Los siguientes en pasar al confesionario fueron Martín (Carla y Florencia), Flor que postuló a Martín Ku e Isabel.

Posteriormente ingresaron a dar sus votos Joel (Lisandro y Sabrina), Emmanuel (Lisandro y Denisse), Big Apple (aCarla y Florencia) y Alan (a Juliana y Rosina).

Luego siguieron Agostina (que nominó a Martín Ku y Sabrina), Furia que hizo la espontánea y le dio tres votos a Lisandro y dos a Isabel, Rosina (Florencia y Carla), Sabrina (Catalina y Juliana), Bautista (Carla y Catalina), Zoe (Isabel y Florencia), Denisse (Carla y Juliana) y Carla (Isabel y Martín).

Una vez que todos emitieron sus votos, Santiago del Moro le dio la palabra a Carla que -con los ojos llenos de lágrimas, y -con la voz entrecortada- mostró su dolor por extrañar a sus hijos

“Con una mano en el corazón te digo que se me está haciendo muy duro. Yo pensé que iba a ser un recreo divino de madre estar acá, pensé que no iba a padecer tanto, extrañar tanto a mis hijos, los extraño horrores, y pensé que lo iba a disfrutar mucho", admitió.

"Siempre me cansa "Mamá, mamá, mamá", me lo dicen en estéreo. Soy mamá sola de cuatro básicamente, mi marido porque labura un montón y el papá de mis hijos porque está borrado. Ahora me doy cuenta que son la sal de mi vida, los extraño muchísimo, horrores. Me pasa que soy una mina graciosa, extrovertida y acá estoy apagada porque estoy triste", agregó la emprendedora.

Finalmente, la placa de nominados quedó de la siguiente forma: Nicolás (por la sanción), Carla (11 votos), Isabel (9), Lisandro (8) y Florencia (8) y hoy Alan -nuevo líder de la casa tras ganar la prueba y por la sanción a Martín Ku- decidirá a qué jugador salva y a quién ingresa a la placa para que abandone la casa en la Gala de Eliminación del próximo domingo 7 de enero.