Gran Hermano: cómo entrar a la casa más famosa del mundo

La promoción que dio a conocer Telefe comienza con la famosa frase: "Quedate en casa", para luego detallar algunas de las características del encierro: "Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros, haciendo lo mas difícil que podes hacer".

Y de los escasos requisitos necesarios para ingresar: "No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los 7 días de la semana".

El video promocional de Gran Hermano continúa con la convocatoria: "Eso es realidad, esto es un verdadero reality, si tenés entre 18 y 101 anotate, la casa más famosa te esta esperando".

Para finalizar con un contundente: "El único reality que de verdad es reality".

Con la conducción de Santiago del Moro, la nueva edición de Gran Hermano comenzará en la pantalla de Telefe, una vez que finalice el nuevo programa "¿Quién es la Máscara?", que comenzará el próximo lunes, con Natalia Oreiro como anfitriona y los investigadores Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina “La Princesita” y Roberto Moldavsky.

Los requisitos que pide Telefe para participar en el casting de Gran Hermano 2022 es ser mayor de 18 años y completar el formulario que figura en la pagina web granhermano.mitelefe.com y que solicita los siguientes datos:

NOMBRE Y APELLIDO

CELULAR

TELÉFONO FIJO

SEXO

DNI

LINK DE UN VIDEO

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

HIJOS/AS

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

ESTADO CIVIL

OBRA SOCIAL

MAIL

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

TIKTOK

Para conocer más sobre el perfil de cada aspirante a ingresar a la casa de "Gran Hermano", también hacen preguntas personales: