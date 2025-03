Gran Hermano: ¿Cómo quedó la casa con los regresos?

De hecho, “Papucho” fue el ganador la prueba semanal del lideazgo, que en este ocasión se trató de una competencia de preguntas y respuestas en la que se impuso en el mano a mano final a Ulises Apóstolo, el líder anterior.

Vale la pena recordar que -desde la semana pasada- la casa ya tiene cinco nominados: la sancionada Chiara Mancuso y los fulminados Santiago Algorta, Santiago Larrivey, Lorenzo de Zuani y Luciana Martínez.

Gracias a ganar la prueba semanal del liderazgo, Claudio Di Lorenzo obtuvo -en su regreso en la casa- la inmunidad y la posibilidad de modificar la placa el próximo jueves y también, fulminar a dos compañeros. Ante esta situación, el líder decidió fulminar a Marcelo Carro y a Ulises Apóstolo, que de esta manera se suman a la lista de nominados.

Chiara y Ulises no le temen a Furia

La emoción de ver a "Furia" dentro de la casa desapareció en el momento que se enteraron que el regreso de la polémica participante de la edición anterior era para jugar por el premio mayor.

Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo fueron dos jugadores que no ocultaron su malestar ante esta situación. "Ella entró en el streaming de una" expresó reflexivo el cordobés desatando la artillería pesada de la hija el exfutbolista de Boca Juniors.

"No porque la amo me voy a dejar basurear" expresó, para luego agregar "Yo voy a discutir con cualquier persona. No importa si es Selva, Sandra, Furia" y terminó e manera contundente "Hay que ser inteligentes pero no hay que chuparle el ort..".

Si bien Ulises prestó mucha atención a charla sólo agregó algunos comentarios a los dichos de Chiara "si le dice lo que considera genera más discusión con ella", algo que hizo que la morocha le predijera que tenía muchas posibilidades de terminar jugando con "Furia", a lo que el cordobés respondió con ironía "Lo único que me falta en el programa".