Gran Hermano: iban por el auto y sonó el teléfono rojo

La primera categoría fue cultura general, entre las respuestas mas desconcertantes estuvieron la de Lourdes Ciccarone no supo de dónde eran los 33 mineros que sobrevivieron a un derrumbe en 2010 y Juan Pablo de Vigili desconoció que era una chicana en el automovilismo.

Katia Fenocchio, Santiago “Tato” Algorta , Sandra Priore , Luciana Martínez y Ulises Apóstolo se enfrentaron en un desempate por aproximación y Lu se quedó con las cinco llaves extras de la primera ronda.

Entretenimientos fue la temática de la segunda trivia en la que Ulises no supo el nombre "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de los Beatles, Katia ignoraba "A Night in the Opera" de Queen, Luz desconocía quien era Iván Drago, el rival del personaje de Stallone en la película "Rocky IV". Finalmente el desempate con pregunta por aproximación lo ganó Martina.

La tercera ronda fue dedicada exclusivamente al canal anfitrión del reality, Telefe, en donde sólo Tato y Ulises empataron con dos aciertos y la pregunta desempate de aproximación fue sobre el estreno de "Brigada Cola" en donde ganó el uruguayo.

Sandra se desquitó y ganó las cinco llaves luego del desempate por aproximación en Geografía, la cuarta categoría de la trivia.

La penúltima prueba fue sobre deportes, donde nuevamente volvió a ganar Santiago Algorta. La sexta y última ronda fue sobre historia, en donde Katia se llevó las últimas cinco llaves disponibles, mientras que Lourdes quedó como la única jugadora sin llaves extras.

El jueves 27 por la noche, después de que los jugadores de "Gran Hermano 2024/25" participaran de la trivia por las llaves del 0km, nuevamente volvió a sonar el teléfono rojo en la casa. Santiago Algorta fue el afortunado que lo atendió y obtuvo el beneficio de sacarle 3 llaves a 4 jugadores y regalar 3 llaves a aquellos que no tuvieran, en esta decisión podía incluir a “nuevos” -excluidos del juego por los “originales”-.

Tato eligió sacarle tres llaves a Katia -la dejó con 3- y se las dio a Luciana. Sobre la decisión del uruguayo, la joven tatuada expresó “Me lo esperaba”. Luego le sacó las llaves a Juan Pablo de Vigili -que quedó sin nada- y a Ulises se las entregó a Luz y Sandra, respectivamente. Para terminar, las tres llaves a Chiara fueron a manos de Martina.

La verborrágica Selva manifestó su fastidio porque ninguno de los jugadores que ingresaron en febrero no hayan recibido alguna llave.

Desafío del 0km, cómo quedaron las llaves: