"No fue el problema el contenido de lo que dije, sino haberlo dicho. Porque el contenido está en los libros de psicología. Comencé a entender el mundo que se venía, comencé a forjarme interiormente, porque el afuera era tan hostil y tan desagradable para mí", aseguró en diálogo con el ciclo radial "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?".

Al mismo tiempo que planteó que "lo que expresé en ese momento lo hice desde la honestidad intelectual y honestidad interior. Yo me experimento de los errores. Toda mi vida me he equivocado, creo que el 99 por ciento de las veces, he acertado muy poco. Creo en el error como forma de evolución personal, de crecimiento personal, de enriquecimiento personal".

Estas nuevas declaraciones volvieron a generar revuelo en las redes, tan es así que un usuario aseguró que "el problema es que Gustavo piense así, repitiendo frases machistas sin ser razonadas".

"No aclares que oscurece", añadió otro mientras que otro cibernauta concluyó afirmando que el músico "es un claro ejemplo de que te puede gustar lo que hace, en este caso su música, pero detestar a la persona".

