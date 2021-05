Hernán Coronel hizo su descargo y habló de "malicia"

“No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, expusó Coronel, claramente angustiado por la situación.

Y continuó: “La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”.

En esta misma línea, el popular cantante aseguró que los cuestionamientos son “maliciosos” y que la gente que se encargó de difundir y comentar el clip son “ratas”.

Al respecto, prometió: “El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan. Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”.

Por último, Coronel reveló que la menor se llama Victoria y que fue abandonada por su padre al poco tiempo de nacer. “La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”.