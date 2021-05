Tinelli: "Vamos a poner humor a esta grieta insostenible"

Con un formato renovado que abarcará no solamente el hecho de bailar; el Cabezón se la juega con La Academia, un espacio donde se van a aprender un montón de disciplinas, "no solamente será el baile, sino el canto, circo, acrobacia, imitaciones, trapear, comedia musical", arranca Marcelo entusiasmado a horas de volver al lugar que más le gusta. "Tengo muchas expectativas con este nuevo formato -se entusiasma-. Yo siempre hago hincapié en que hay que cambiar, está bueno poder hacerlo y que eso a su vez haga que la gente siga eligiendo el programa".

Recursos para equilibrar la competencia con Telefé tiene de sobra. Al menos desde los nombres de las 23 parejas resultan prometedores. Karina "La Princesita", Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín "Cachete" Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, "El Polaco" con Barby Silenzi, la periodista Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, "Cucho" Parisi, Sofía Jujuy Jiménez y Charlotte Caniggia.

La nómina se completará con Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Ángela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barby Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci. El infaltable jurado también se renovó: juzgarán la capacidad de las estrellas Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

La propuesta del empresario y presidente de San Lorenzo de Almagro -en uso de licencia- mutará los viernes, con una velada completamente dedicada al humor, con él ubicado nuevamente detrás de un escritorio como cuando inició con "Videomatch" en 1990, con la vuelta de las clásicas cámaras ocultas y el espacio de los imitadores en el concurso paródico "Politichef".

Consultado por la importancia del formato de los realities, Marcelo asume: "Me encanta que los realities estén liderando la pantalla; quiere decir que es una propuesta que sigue vigente. Nuestra apuesta va a ser este cambio de formato de lunes a jueves, con disciplinas que van a estar realmente muy buenas, y el ciclo de humor los viernes vuelve con el escritorio. Un programa mucho más distendido de viernes que ojalá ande bien porque hemos hecho muy buenas notas, y las cámaras, y 'Politichef'. Va a estar bueno", promete.

ADEMÁS:

Acusaron al líder de Mala Fama de manosear a su nieta

Horacio Cabak: "Me sorprendió la reacción de mi mujer"

Por supuesto que la modalidad que exige la pandemia y sus protocolos, con los vaivenes generados en los medios lo lleva a reflexionar. "Vamos a tener protocolos muy estrictos, no vamos a trabajar con barbijos porque me parece que en la tele no está bueno y existen otras formas de cuidarse, como sanitizar el estudio, hacer hisopados a todas las personas que entran", explica. En cuanto a la interacción, amplía: "Va a ser la de siempre, en un estudio mucho más grande, sin público, pero con algunos invitados en distintas burbujas. Nos vamos a adaptar a lo que es esta nueva normalidad dentro de la pandemia", manifiesta.

Marcelo se anima a hacer una evaluación de la televisión actual, sin guardarse nada y al respecto sostiene: "Creo que, como siempre, hay cosas buenas y otras no tanto. La ausencia de ficción nacional me da pena y espero que se recupere rápido. Ya Adrián Suar está grabando la nueva ficción (la tira "La 1-5/18" de Polka, que irá por eltrece) y eso me pone muy contento. Que vuelva la ficción nacional me pone feliz".

En cuanto a sus propias apuestas, Politichef es, sin dudas, la carta fuerte de esta edición. "Me encantaría que la gente se pueda divertir. Creo que vamos a poner un poco de diversión a este mundo político, a esta grieta insostenible que estamos atravesando hace muchos años en Argentina", reflexiona y proyecta: "Ojalá que nos podamos divertir con los políticos. La repercusión esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, está bueno poder volver a hacerlo".

La disputa con Telefé no es ajena a lo que viene y Tinelli se hace cargo, principalmente con las notorias diferencias que existen entre el canal lider y El Trece. "Está muy fuerte sí, son años que se dan así y me parece perfecto. Nosotros entramos sabiendo que es muy difícil doblegarlos, pero creo que con hacer dos dígitos estamos muy bien, y ojalá podamos ir creciendo a lo largo del año. Eso es lo que esperamos. Yo siempre estoy muy pendiente del número, pero lo más importante hoy en pandemia es poder darle trabajo a más de 300 familias que trabajan en la productora", destaca conforme con lo logrado desde su productora LaFlia.

Por último, el conductor compartió su recorrido durante este particular período que lo alejó de la pantalla. "Lo viví bien, tranquilo porque me estuve cuidando mucho con respecto a la pandemia y al virus, pero ya estaba con ganas de volver. Imaginate que el año pasado me tocó producir un programa, el 'Cantando...', y verlo todos los días ahí en pantalla me dio mucha ansiedad, llamaba a los productores, mandaba WhatsApp, Twitter, íun pesado! Esa ansiedad ahora la voy a calmar estando al aire".