Iliana Calabró explicó por qué no habla de su ex Fabián Rossi

Iliana Calabró explicó porqué no habla sobre su ex marido Fabián Rossi, quien fue condenado por lavado de dinero.



En una entrevista en LAM, el programa del periodista Ángel De Brito, la actriz recordó el duro momento que le tocó vivir por lo sucedido con su ex marido y contó: “Decidí correrme del tema porque me parece que es lo más respetuoso para mis hijos, fundamentalmente. Por eso prefiero no expedirme sobre eso. Para mí, es algo que pasó, que ya fue…”.