Indignante: filtraron una foto de Jorge Lanata en terapia intensiva

La imagen del periodista en su cama del hospital fue publicada por una cuenta nueva de X y rápidamente se viralizó. Se estima que Lola y Bárbara Lanata tratarán de hacer identificar el IP de la cuenta para rastrear al culpable e iniciar las acciones legales que correspondan.

Uno de los pedidos que Elba Marcovecchio -esposa de Lanata- fue que se restringiera el uso de dispositivos electrónicos en la habitación del periodista tanto para familiares y como para el equipo médico, con el fin de preservar su privacidad.

Jorge Lanata continua internado en el Hospital Italiano y registró una leve mejoría tras luego de tres intervenciones quirúrgicas. Según trascendió, el periodista "está estable y su intestino está funcionando, al punto que decidieron bajarle la sedación".

Elba Marcovecchio indignada

En DDM -el ciclo de América TV que conduce Mariana Fabbiani- el cronista que estaba en el Hospital Italiano se comunicó con las hijas de Lanata y les consulto sobre la foto viralizada: “Me comentaron que recibieron la foto gracias que nosotros la difundimos. Nos dijeron que no sabían nada y no sabían quién fue. Pero, desde el análisis que hicieron, dijeron que la cuenta se había creado en octubre de 2024 y no tiene seguidores ”.

Por otra parte, el periodista también habló con Elba Marcovecchio, que se lamentó la difusión: “Es un horror, es lo que traté de evitar todo el tiempo”.