El actor fue en ambulancia a la clínica Suizo Argentina y todavía se encuentra allí. "Me siento traicionado por Tamara, por Cecilia Carmen Nuteli y por Roberto Pettinato", fue lo que sostuvo en una charla breve con el programa que conduce Ángel De Brito.

Un rato después de que se conociera la noticia, el mismo programa puso al aire un audio del imitador de Michael Jackson. "Me hicieron análisis de orina: no tengo nada en el organismo, ni alcohol", sostiene.

Por otro lado, disparó: "No hay razón para que logren lo que pretenden, que es encerrarme en una granja de no sé qué… Extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme". El joven se encuentra internado en una sala de terapia intensiva.

"Ayer las mire a las dos a los ojos –hermana y madre- y les dije: '¿Por qué no me dijeron que llamaban a una psiquiatra?'", sostuvo sobre la traición a la que hace referencia.

Durante la charla, Felipe sostuvo que el problema es que sufre "déficit de atención". Al respecto sostuvo: "Repetí varios años de colegio, me faltan tres años de escolaridad. No puedo atender un kiosko porque no sé sumar ni dividir"