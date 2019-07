Para Gianinna Maradona y su hijo Benjamín, ganó el terror

"Fue horrible vivir 90 minutos con miedo, pidiéndole a los argentinos que estaban cerca que nos miren, que nos cuiden, que nos ayuden por las dudas. La gente sin asiento por los pasillos, fumando como si nada (y a mí me tiraron el atado de puchos antes de entrar) ¡Ridículos!", se quejó a través de las redes sociales.

Luego, contó que ellos quedaron en medio de una pelea entre hinchas: "La seguridad, un desastre, les pedías ayuda y te decían que no podían hacer nada. Impresentable. Cuando se cagaron a piñas solo pude decirle a Ben que se ponga bolita abajo del asiento que yo lo cubría arriba".

A pesar del mal rato, y de que Argentina perdió por 2 a 0, Gianinna rescató el momento compartido con Benja y junto con una foto de él, ambos sonrientes más allá del resultado, escribió: "Te amo con toda mi alma". Lo que llamó la atención fue que tanto Gianinna, como su hijo, estuvieron viendo el duelo en el medio de la platea y rodeados de hinchas brasileños y de unos pocos argentinos.

Generalmente los familiares directos de los futbolistas tienen ubicaciones privilegiadas, pero parece ser que ese no es el caso de la hija del Diez y tampoco les pasó por primera vez. Es que cuando viajaron para el partido con Qatar, Gianinna y Benjamín quedaron "varados" a la salida del estadio Arena do Grêmio, y sin posiblidad de conseguir traslado al hotel, la hermana de Dalma tuvo que pedir auxilio a una amiga. El nene se portó muy bien durante toda la odisea.

"Gracias por bancarte las mil horas de caminata, la incertidumbre de no conseguir taxi para volver, el no quejarte ni una vez de que yo quien debía saber para donde ir, no tenía la menor idea", escribió. Además ese día le pegó un palito al Kun quien subió una foto con su novia mientras ellos esperaban afuera.