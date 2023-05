Ivana Nadal abandonó el desodorante: con qué inusual producto lo reemplazó

La modelo, que en la actualidad está instalada en México, recomendó el nuevo método que utiliza en Tulum para dejar de lado el desodorante industrial sin descuidar su higiene, con una forma más amigable con el medio ambiente.

ivana-nadal-419947-080702.jpg Ivana Nadal vendió su departamento, sus cosas y se instaló en México.

“Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, comenzó diciendo Nadal a través de un vídeo en Instagram donde sé filmó contando esta anécdota.

En ese sentido, la ex del Pollo Álvarez insistió: “Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte”. “Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...”, reveló en el video.

Además, la modelo de 32 años explicó cómo se lo ocurrió ponerse limón en las axilas: "Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”, señaló dejándole el tip a sus fanáticos y ratificó que la técnica le resultó efectiva. ¿Será tan así?

3pl8x2.mp4 "Ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, dijo Nadal en un vídeo de Instagram.

Ivana Nadal se dedica a la producción de contenido erótico

La influencer suele compartir imágenes desde la playa paradisíaca y posteos con frases inspiracionales para sus seguidores. También está promocionando su serie en Playboy TV, que tiene una temporada de 10 capítulos.

En cuanto a las condiciones que le puso a la famosa marca de contenido para adultos para realizar producciones pornográficas, Ivana mencionó el único requerimiento que hizo: “No plano ginecológico. Es desnudo total, pero es algo como más artístico”, aclaró en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).