Jimena Barón ya sabe lo que va a hacer tras las cuarentena

Pero aprovechando la cuarentena volvió mostrando su costado más sexy y contándoles a sus seguidores que como para pasar el tiempo no tuvo mejor idea que cortarse el pelo. "Con esta foto les cuento que el día para cortarse el pelo y que crezca fuerte y rápido son el 3, 4, 5 y 6 de abril. No hagan cagadas, y si hacen cagadas me mandan el video", expresó la cantante a través de sus historias de Instagram.

Y como para dejar en claro que está de regreso, también compartió un video en el que cuenta como pasa sus días en soledad y sin sexo. "Está genial, yo estoy leyendo este libro de historia francesa. Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en la cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando eh cog**", propuso la cantante con humor.

