Es que, ya en su departamento de Puerto Madero en prisión domiciliaria, Alex se burló de los policíasi: "¿Tanto me van a envidiar? Los Barats me intentan copiar... a ellos habría que exiliar...la policía me quería custodiar...porque solo compré sushi y caviar. #ELMASPIJUDO #ELPUTOAMO69", desafió a las fuerzas policiales en su Instagram, con un reposteo el día miércoles que ayer motivó la furia de Pollo Alvarez y Agustina Kampfer.

Joaquín "Pollo" Alvarez propuso, y no sonó a chiste, "armar una vaquita para fletarlo en un vuelo". Nunca había sido tan elocuente ni había tomado posición política respecto a los diversos temas que se barajan en el ciclo, dedicado a temas de la farándula y también abarca a veces a la actualidad caliente. Sin duda "el pibe" Caniggia tildado como "el irreverente" lo cansó: " No sé qué tiene Alex, pero cuando abran las fronteras podríamos hacer una vaquita y bueno... un vuelo. Porque la verdad es que es un montón... se burla todo el tiempo de la gente y es muy irrespetuoso con nuestro país".

La panelista Agustina Kämpfer agregó muy picante "¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?". En la misma línea el panelista Tomás dente señaló: "La gente sabe quién es quién y creo que no hay que tomarlo a él de un modo serio. Es un chico que tiene la imperiosa necesidad de llamar la atención y el público tiene la decisión y es el soberano".

Pollo Alvarez muy furioso cerró: "En este caso, Alex Caniggia puso en riesgo mi salud, la de mi hijo, la tuya, la de tu esposa. Esto excede la opinión pública". Kämpfer, por su parte, concluyó en que "Es mononeuronal, no piensa".