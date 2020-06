Dispuesto a terminar con el runrún de un malestar interno, y a semanas de la abrupta salida de su panel de Marcela Tauro, el frontman arrancó la emisión del miércoles con los botines de punta: “Lo de ayer... no me peleo con mi producción, ni con mis compañeros; en todo caso me peleo con gente más arriba”.

Picante, como de costumbre, Rial defendió el trabajo de quienes lo acompañan en cada programa y dejó una frase desafiante: “Cualquiera que quiera decir algo de este programa, que venga y ponga el culo acá, porque estamos desde el primer día de la pandemia poniendo el culo acá”.

Tras el tono de esta aclaración, su ausencia parece involucrar a altas esferas de América TV: ¿surgieron nuevas diferencias con las autoridades del canal? Atento a las repercusiones, Rial podría dar algunos detalles mañana.

