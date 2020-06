“¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! ¡Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! ¡Gracias!”, tuiteó Dalma.

Y agregó: “A diferencia de lo que ustedes puedan pensar yo no le pido nada ni le lleno la cabeza, ¡solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen! ¡Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor”.

Además, en ese sentido, indignadísima, acotó: “¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! ‘Diego tus hijas no te llaman más… Se olvidaron de vos’. ¡Solo que ahora no me fumo más! ¡Voy a probar con la oficina (?)”.

Tras esta catarata de tuits, la madre de Roma amplió estos conceptos durante una charla telefónica con Intrusos. “De un día para el otro no pude hablar más con mi papá. Si las personas que lo manejan, como dijo Roció, son su entorno, están muy mal. Para mí fue una sorpresa llamarlo y que me digan que el número no existe. No sé si mi papá sabe lo que pasa”.

Por otra parte, Dalma contó algunos detalles que desmienten algunas afirmaciones recientes de Rocío Oliva, a quien le atribuye esta maniobra de alejar a Maradona de una parte importante de su familia. “Estuvo con ustedes y les mintió en la cara. Está muy asesorada por su abogado”, cuestionó a Jorge Rial y su equipo.

Hacia el final, un poco más distendida, la actriz se refirió a la polémica serie sobre su padre con una frase con tono maradoniano: “En la serie hicieron a mi papá pateando con el pie derecho. Ahí está claro ¿Querés hacer a Maradona futbolista o el quilombo?”.

