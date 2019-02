Al menos es lo que dicen las abogadas defensores de Thelma Fardín, quien lo denunció por violación, ya que ahora Burlando está victimizando al actor.

“Juan Darthes hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación y está medicado. Realmente no se si lo pueden subir a un avión solo”, contó Burlando al ser consultado por si el actor viajará desde Brasil a Argentina para declarar, el próximo 12 de febrero, en una causa que tiene abierta luego de que su excompañera de trabajo Anita Coacci lo denunciara por abuso.

El tema de la depresión tan marcada es inmanejable para la propia persona. Dentro de esta situación se evidenciaron ataques de pánico”, continuó detallando el abogado defensor, señalando el mal momento que estaría pasando Darthes. “No lo entiende Juan - dijo respuesta a cómo se tomó Darthes la noticia de que puede ir preso por tres meses como medida cautelar en la causa que tiene con Fardín - no lo digiere. Juan me dice, 'no entiendo por qué tengo que someterme, estar bajo la tutela de un juez, ni más ni menos que en detención por algo que no hice'”, agregó.

Sobre la pregunta concreta de cuál será el futuro inmediato del acusado, Burlando respondió: “Lo estamos definiendo, mi consejo es que el venga al país. Vamos a tratar de cumplir”.

La semana que está por comenzar, más precisamente el martes, será clave en esta historia que tiene a Darthés como uno de los protagonistas. Tiene la audiencia en la causa que le inició Ana Coacci y la abogada de la actriz, Raquel Hermida Leyenda, ya anticipó que el relato de Burlando es ficción y que lo único que busca es embarrar la cancha.

“Esto no es la primera vez que ocurre. La otra vez que Darthés tenía que presentarse a la audiencia se hizo correr el rumor que estaba internado pero nunca se dijo donde y tampoco se informaron los motivos de la supuesta internación. Pero más que ahora quiera victimizarlo, por más que intente escaparle a la Justicia, no va a tener otra que en algún momento tener que presentarse y ahí a Justicia terminará diciendo que Juan Darthés es responsable de lo que se lo acusa”, dijo la abogada.

