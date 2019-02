La Mole Moli: “Se dijeron muchas mentiras sobre mí, yo los dejo que hablen”

Según informó en esa oportunidad el Ministerio Público Fiscal, dependiente del Poder Judicial de Córdoba, el cargo se reglamentó luego de que Marta se presentara ante la Justicia para denunciar a su marido. A La Mole le colocaron una tobillera electrónica para que no se acerque a su mujer y se empezó a hablar de una vida paralela que llevaría le Mole desde hace años y con la presencia de un hijo extramatrimonial.

La Mole decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos. “Se han dicho tantas boludeces de mí. Dejalos que hablen. Yo estoy perfectamente bien. Excelente estoy”, comenzó diciendo el ex boxeador en diálogo con Nosotros a la mañana.

Según contó el cordobés lo que más le molestó fue la acusación sobre él que hacía referencia a los golpes que le habría dado a la Negra y que la habían dejado en una situación de Hospital. “Dijeron que yo la desfiguré y estaba internada, y no fue cierto. Dijeron que era un tipo que andaba en la droga, y no es cierto. Dijeron que yo era un asesino de perros, y no es cierto, que un amigo mío había venido a casa, había estado comiendo conmigo, lo toreó un perro y yo agarré una escopeta y lo maté, que no es cierto”, se defendió indignado.

“Entonces yo los dejo que hablen nomás. Yo estoy bien, pero muy bien, y muy tranquilo, papá”, agregó a través de un audio de WhatsApp el también campeón del Bailando 2010.

ADEMÁS:

Amenazan con abandonar Netflix si emite una serie de Lanata sobre la corrupción K

Patricia Viggiano reveló que fue acosada y agredida por un actor

Lo cierto es que más allá de los dichos de la Mole, donde él asegura que no pasó nada, la Justicia decidió no solo colocarle una pulsera electrónica, sino que también lo imputó y a la Mole no le quedó otra que hacer referencia sobre eso. “La Justicia dictaminó eso. Perfecto, bárbaro. Yo me la pongo, no tengo ningún problema. Olvidate. ¿Cómo me siento yo? Excelente. ¿Vos te pensás que a mí me van a deprimir? ¿Me van a desmoralizar? Nada. Estoy perfectamente bien, papá”, describió.

En tanto, agregó: “No hablo porque estoy a plena disposición de la Justicia. Cuando tenga el papelito de que estoy libre yo voy a hablar. Pero ahora estoy a plena disposición de la Justicia”.

En medio de este ida y vuelta, de acusaciones cruzadas y de mucha confusión, quien también habló fue la propia Negra quien llamativamente otra vez trató de bajarle el tono a la denuncia después de que ella misma se presentó en la comisaría para denunciar a su marido. “Estoy escuchando un montón de barbaridades del tema y lo único que quiero decir es que hablan y no tienen ni idea”, comentó. Además, Marta, quien acompañó a su marido a lo largo de toda su carrera deportiva y hasta en la pista de ShowMatch (El Trece), se mostró esperanzada en resolver estos problemas a futuro. “Por el momento no vamos a hablar porque esto se arregla entre nosotros dos”, dijo en ese sentido. Y cerró: “No inventen cosas que no hay, por eso yo fui a la Justicia. Yo estoy muy bien y Fabio también. Nosotros nos vamos a sentar algún día y vamos a aclarar todo lo que pasa pero ya no hablen más y dejen a mi familia en paz”.

Lo que llama la atención de este conflicto, son las diferencias que existen entre un relato y otro. Porque en un primer momento la Negra habló de violencia, pero según el relato de La Mole lo único que hubo fue una simple discusión. “‘La Negra’ nunca dijo que estaba desfigurada, discutimos pero nunca le pegué, nunca le toqué la cara”, manifestó el exboxeador, y se quejó por no haber podido hablar con la mujer por existir una restricción de acercamiento.

“Fue una discusión terrible, pero quedó todo bien. Ella fue a comprar cosas después, pero no sé qué le pasó... debe haber pensado que no quería saber nada más con este loco, hace 30 años que estamos, mil veces hemos discutido”, relató. “Yo no lo toqué la cara, yo no la desfiguré”, afirmó Moli. Solo la Justicia, dirá la verdad...