"En la Argentina pensar distinto es tener una letra escarlata", afirmó la protagonista de Malparida, en referencia a la forma en la que se “marcaba” a las mujeres adúlteras en un período oscuro de la historia.

"Yo creo que en el trabajo somos todos iguales. Con Pablo Echarri, que es tan kirchnerista, trabajo, almuerzo, me río y no hay ninguna diferencia. Pero acá no podés pensar distinto. No podés tener tu propio pensamiento porque sos condenado. Y yo no tengo ganas de que me estén condenando todo el tiempo. Yo no opino de política, pero se ve que manifiesto algo", dijo, diferenciando entre la labor profesional de su compañero de Edha.

Asimismo, Juana dejó de lado la imagen frívola con la que se la conoce y mostró su faceta más sensible. "A mí me duele mi país. No me importa quién esté en el poder. Me duele mi república porque yo voy a la 1-11-14 y nadie se entera. No tengo que manifestarlo. Yo hago mis cosas y no tengo la necesidad de sacarme una foto y subirla a las redes sociales. Yo hago mi aporte, mi granito de arena, porque entiendo que un día no vamos a estar y tenemos que dejar algo", contó.

Asimismo, la todavía actriz volvió a hacer hincapié en su decisión de no “casarse” con ninguna bandera política. "No quiero que me roben más. Sea quien sea. Sea que estar en la calle y ver que 'chorean a alguien'. No me gusta eso. No me gusta no poder confiar. No me gusta que no me miren a los ojos. Son cosas necesarias para la convivencia humana y, en este país, está todo tergiversado", sentenció.

Cambio de rumbo

Si bien, desde hace casi dos décadas se dedica a la actuación, Juana Viale tenía otros planes cuando estaba en la escuela secundaria. "No fuiste bióloga marina", le dijo Lanata.

"Lo pienso muchísimo, no sólo para ir a Puerto Madryn. Averigüé para hacerlo en Valparaíso, Chile, pero las situaciones a veces con tres hijos…", se justificó la joven.

"No sé si es una crisis de casi los 40 o un despertar que uno se replantea. Cuántas veces puede uno resurgir de sí mismo y ese es el doble latido de corazón y la pregunta de decir, ¿me lanzo? Porque tenemos una sola vida y nos morimos rápido. No sé si la vida es corta, pero es una", razonó.

"Tuve una familia que siempre me apoyó y me dijo 'tranquila no tenés que hacerlo si no querés' en todas las decisiones, está la familia que uno más conoce pero son muchos más, tengo un padre que es un gran amigo y consejero", agregó, sin especificar si dejará o no la actuación pese a la lluvia de ofertas que tiene.